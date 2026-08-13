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Langfristige Miete von Villen in Girne District, Nordzypern

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2 immobilienobjekte total found
4-Zimmer-Villa in Agios Amvrosios, Nordzypern
4-Zimmer-Villa
Agios Amvrosios, Nordzypern
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 240 m²
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3-Zimmer-Villa in Trimithi, Nordzypern
3-Zimmer-Villa
Trimithi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Langfristige Vermietung einer neuen Villa in Edremit Zur Miete eine stilvolle Villa mit 3 Sc…
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