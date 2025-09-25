Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne District
  4. Langfristige Vermietung
  5. Hotel

Langfristige Miete von Hotels in Girne District, Nordzypern

1 immobilienobjekt total found
Hotel 1 000 m² in Agios Georgios, Nordzypern
Hotel 1 000 m²
Agios Georgios, Nordzypern
Fläche 1 000 m²
Stockwerk 3/3
🌴 Direkt am Meer Boutique Hotel 🌊 Ein etablierter und profitabler Betrieb, der sich nahtlos …
$6,734
pro Monat
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Gehen