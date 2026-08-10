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Büroräumen in Girne District, Nordzypern

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Büro 50 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Büro 50 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Büros mit Meerblick an einem gut sichtbaren Standort in Girne, Nordzypern Karaoğlanoğlu in G…
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Büro 60 m² in Girne Belediyesi, Nordzypern
Büro 60 m²
Girne Belediyesi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 60 m²
Stockwerk 2/5
Geschäfte mit hohen Mieteinnahmen in einem Komplex in Nordzypern Girne Girne ist eine der am…
$179,760
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