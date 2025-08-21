Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Nordzypern
  3. Girne Belediyesi
  4. Wohnimmobilien
  5. Penthouse
  6. Garten

Penthousewohnung mit Garten kaufen in Girne Belediyesi, Nordzypern

Kyrenia
6
Agios Georgios
3
2 immobilienobjekte total found
Penthouse 1 zimmer in Karmi, Nordzypern
Penthouse 1 zimmer
Karmi, Nordzypern
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Über das Projekt DejaBlue ist das erste ökologische Wohnprojekt in Nordzypern, das Natur un…
$215,851
Eine Anfrage stellen
Penthouse 3 zimmer in Karmi, Nordzypern
Penthouse 3 zimmer
Karmi, Nordzypern
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 62 m²
Über das Projekt DejaBlue ist das erste ökologische Wohnprojekt in Nordzypern, das Natur un…
$377,739
Eine Anfrage stellen
