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Häuser in Diriomo, Nicaragua

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1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Diriomo, Nicaragua
Haus 7 zimmer
Diriomo, Nicaragua
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 90 m²
Etagenzahl 1
Die üppige, private Natur unseres Hauses macht Fotos schwierig. Wir haben es entworfen, um v…
$220,000
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Immobilienangaben in Diriomo, Nicaragua

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