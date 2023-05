Wohnanlage Complex of furnished apartments Altai Tower with a swimming pool and a gym, JVT, Dubai, UAE

Yomra, Türkei

Preis auf Anfrage

187–192 m² 2 Wohnungen

MARINCITY TRABZON, das prestigeträchtige Wohnungsprojekt, das der Stadt bahnbrechende Immobilienmerkmale brachte. Luxus- und Komfortstandards werden in Kasusutu, Yomra, dem neuen Anziehungszentrum im Herzen des Schwarzen Meeres, Trabzon, neu definiert. Für diejenigen, deren Augen am Horizont liegen Ein unübertroffenes Wohngebiet für Ihre Familie jeden Alters, die friedlich und sicher viel Zeit verbringen wird. Mit bis ins kleinste Detail entworfenen und gebauten Residenzen und Freizeiteinrichtungen verwandelt MARINCITY TRABZON das Fünf-Sterne-Hotelurlaubserlebnis in Ihren Alltag. Das Projekt wurde vom ununterbrochenen Meerblick und damit vom Horizont inspiriert und entworfen, wobei immer vorausschauend gedacht wurde. MARINCITY TRABZON In Apartments und Gebäuden Breiter Meerblick in jedem Zimmer Balkon mit Meerblick und Eingang vom Wohnzimmer und der Küche Wintergarten in jedem Balkon Klimaanlage in jedem Raum, kompatibel mit verschiedenen Marken und bereits installierten Außengeräten Zentrale Fußbodenheizung, einstellbar von innen in jeder Wohnung ( bereit für die Gasheizung, sofern verfügbar ) Hohe Decke, 2,95 Meter 3 x Schindler Personenaufzug in jedem Gebäude mit einer Kapazität von 14 Personen und 1 Güteraufzug In jeder Etage arbeitet ein hygenisches und technologisches Müllrutschsystem mit persönlichen elektronischen Karten Hervorragende Klangisolation zwischen den Apartments Wohnungsfenster: Isıcam K-Serie - verhindert im Winter einen Wärmeverlust um 50 Prozent und verhindert, dass im Sommer 40 Prozent Wärme eintritt. Festes automatisches Sprinkler-Feuerlöschsystem, Brandmelder und Alarm Video Interkom System in jeder Wohnung Direkter Eingang von Gebäuden zum Parkhaus und zu Freizeiteinrichtungen MARINCITY TRABZON Außenbereiche Parkhaus und Grundstück 7/24 Sicherheit Sehr große Grünflächen und Erholungsgebiete Schwimmbäder Fitnesscenter Türkische Bad-, Sauna- und Dampfbäder Cafe mit hoher Gästekapazität Indoor-Spielplatz für Kinder Tennisplätze Basketball und Volleyballplatz 1 km lange separate Wander- und Radwege Seltene und wertvolle Lage Freizeit-, Einkaufs-, Tourismus-, Bildungs-, Gesundheits-, Transportmöglichkeiten und Dienstleistungen befinden sich in der Nähe Ihrer Wohnung am Meer. Holen Sie sich die Möglichkeit, von einem angesehenen Ort aus, an dem Grün auf Blau trifft, schnell auf Angebote des Stadtlebens zuzugreifen. In Trabzon, der legendären Stadt des Schwarzen Meeres, in der Toursim und Wirtschaft exponentiell wachsen, bietet Ihnen MARINCITY TRABZON mehr für die Zukunft.