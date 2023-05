Wohnanlage New residence Mykonos with a beach and lounge areas, Damac Lagoons, Dubai, UAE

Wudersch, Ungarn

von € 434,000

217 m² 1 Wohnung

EIN 3-STOREY-DOPPELTES, DOPPELTES, KOMFORTABELLES, SEMI-DETACHED HOUSE MIT JACUZZI, SAUNA, ALARM, TERRACE, BALKON, GARTEN VERBUNDEN, SUNNY HALF FÜR DEN VERKAUF IN BUDAÖRS GRÜNER BERE! In Budaörs, in einer leicht zugänglichen, zentralen und dennoch abgelegenen Straße, erwartet seine neue Familie ein ruhiges, grünes, PANORAMISCHES, einzigartig schönes Haus. Der Eigentümer baute das Haus 2003 für seine Familie. Es ist ein echtes, warmes Nest für sie geworden. Leider sind die Kinder, wie es normalerweise der Fall ist, aufgewachsen und geflogen. Trotz ihrer Liebe zum Haus entschied die Familie, dass es Zeit war, weiterzumachen. Ihr zukünftiges Zuhause erwartet seine neuen Bewohner in einer wunderschönen Umgebung in einer Sackgasse in Budaörs, weit weg vom Lärm der Welt, aber nur wenige Minuten vom Zentrum von Budaörs entfernt. Das Anwesen hat eine Nutzfläche von 217 Quadratmetern, ist gut verteilt, hat einzigartige Lösungen, WOHNZIMMER + 3 Zimmer, direkt mit der Terrasse und dem Garten verbunden, Ausgestattet mit Whirlpool und Sauna. Das Haus verfügt über einen 200 m2 großen privaten Garten: perfekt INTIMATE, geschlossen, grasig, mit einem automatischen Bewässerungssystem ausgestattet und eine 31 m2 große, gemütliche Terrasse. In der unteren Etage befindet sich eine geschlossene Garage mit automatischem Tor für zwei Autos, eine finnische Sauna, eine Waschküche und der Maschinenraum. Von der unteren Ebene aus können Sie die Treppe direkt zum Wohnbereich hinaufgehen, der auch über eine Außentreppe mit schmiedeeisernem Geländer erreichbar ist. Auf der unteren Ebene des Wohnraums ( erster Stock ) befinden sich das Esszimmer und die Küche sowie das geräumige Wohnzimmer in einem Luftraum, Von hier aus können Sie direkt zur Terrasse, dem sofortigen Grün und zwitschernden Vögeln gehen. Es gibt auch einen eingebauten Kamin im Wohnzimmer, der an Winterabenden eine angenehme Atmosphäre bietet. Auf dieser Ebene wurden auch ein geräumiger Flur mit Einbauschrank und ein Badezimmer mit Dusche / WC angelegt. Im Obergeschoss befinden sich zwei sonnige Schlafzimmer von 20 m² und eines von 12 m² sowie ein großes Badezimmer mit Badewanne und WC. Die Schlafzimmer haben eine wundervolle Panoramaterrasse. Dieses Haus ist wirklich schön, in ausgezeichnetem Zustand von innen und außen. Komm, bewundere, verliebe dich.