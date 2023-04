Wohnanlage Low-rise residence with a shopping mall and a hotel near a highway and a metro station, Istanbul, Turkey

Mahmutlar, Türkei

-Neu gebaut! Diese moderne Wohnung in Alanya bietet eine ideale Lage in Mahmutlar und bietet soziale Aktivitäten mit 5 Sternen. Perfekt in der Nähe des Zentrums gelegen, gebrauchte letzte Modematerialien, zu Fuß zum Strand. Moderne Wohnung zum Verkauf in AlanyaDiese moderne Wohnung mit vollen Einrichtungen zum Verkauf im Stadtteil Alanya Mahmutlar befindet sich in der Nähe vieler sozialer Einrichtungen wie Geschäfte, kleiner Krankenhäuser, öffentlicher Basar, Banken und Restaurants. Diese Wohnung in Mahmutlar liegt nur 450 m vom Strand und 100 m von der öffentlichen Bushaltestelle entfernt. Apartments mit 5-Sterne-Hotelstandards bestehen aus einem Block und es gibt viele Funktionen wie das von Professıoal verwaltete Spa-Center, den Swımmıng-Pool, das Fıtness-Center, den Hausmeister und 24/7 Sicherheitsdienst in diesem Komplex Allgemeine Merkmale dieser modernen Wohnung in AlanyaSchwimmbadMassageraum Dampfbad FitnesscenterIndoor-PoolSatellit TVElevatorGenarator InnenausstattungHochwertiger KeramikbodenDoppelverglasung SchiebetürAluminiumbalkon Geländer Duschkabine Versteckte LED-BeleuchtungHoch Hochglanzküche