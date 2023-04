Wohnanlage Modern residence near the lake, in a prestigious area, Istanbul, Turkey

Avsallar, Türkei

Kapitulation vor: 2023

Das Investitionsprojekt befindet sich in der Stadt Alanya in der Region Avsallar, in der Nähe des berühmtesten Strandes von Injekum. Die Region Avsallar ist eine der umweltfreundlichsten Gegenden, in der es einen gemütlichen Komplex gibt, der von Pinien und herrlichem Meerblick umgeben ist. Das Projekt befindet sich auf einer Fläche von 5 150m2 und besteht aus einem Wohnblock, 10 Etagen mit einer Gesamtkomplexität von 100 Apartments. Es gibt Wohnungen von 1 + 1 von 49 – 57 m2 und 2 + 1 Wohnung 78m2. Alle Apartments werden mit hochwertiger, sauberer Dekoration, Sanitär und Küchenset gemietet. Die Infrastruktur des Komplexes umfasst einen offenen Innenpool, einen Wasserpark, ein Wellnesscenter, ein Türkisches Bad, eine Sauna, ein Dampfbad, einen Ruheraum, ein Fitnesscenter, ein Kino, ein Café - eine Bar, eine Tennisplatz, Basketball- und Volleyballplatz, Kinderspielplatz, Spielzimmer, 7/24-Sicherheitsdienst, Überwachungskameras, Parkplatz, Generator und kostenloses Internet. Wohnkomplex – Dies sind gute Investitionsaussichten in der Region Avsallar. Apartments können für Ihren eigenen Urlaub genutzt werden. Dies ist auch eine hervorragende Option für die langfristige oder kurzfristige Vermietung. Das Gebiet wird mit dekorativen Grünflächen und einem gepflegten Garten geschmückt. Das Projekt wird im April 2023 abgeschlossen sein.