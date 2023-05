Wohnanlage Residential complex with swimming pools, aqua fitness equipment and observation deck, Business Bay, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 477,043

81–93 m² 2 Wohnungen

Kapitulation vor: 2026

Verde by Sobha ist ein hochmoderner Komplex, ein Turm mit einer eleganten modernen Fassade, der einen atemberaubenden Blick auf den Emirates Golf Club, Dubai und den Yachthafen am Persischen Golf bietet. Das Gebäude wird die besten Annehmlichkeiten bieten, darunter ein Infinity-Pool, ein Whirlpool, ein Yoga-Bereich, ein Innen- und Außen-Fitnessstudio, Grillmöglichkeiten, ein Loungebereich sowie ein Innen- und Außenspielplatz. Wird auch verfügbar sein: - Fitnesscenter - Pool - angelegter Garten - Kinderspielplatz Diese Lage ist äußerst attraktiv, da diese Gegend alles bietet, was für ein angenehmes Leben notwendig ist, einschließlich des Zugangs zu den beliebten Orten von Dubai. Innerhalb von 10 Minuten mit dem Auto sind: Dubai Harbour, Dubai Marina, JBR Beach, Marina Mall, Palm Jumeirah, Mall of the Emirates und viele andere Orte. Einkaufszentren, Cafés und Restaurants, hochrangige Bildungseinrichtungen, Landschaftsparks, Kliniken und Supermärkte sind zu Fuß erreichbar. Die Dubai Mall liegt ungefähr 17 Minuten entfernt, nach Palma Jumeirah — 9 Minuten und nach Burj al-Arab — 13 Minuten. Rufen Sie an oder schreiben Sie, beraten Sie kostenlos, erzählen Sie alles über die profitabelsten Objekte ausländischer Immobilien!