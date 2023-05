Wohnung im Neubau 2BR | The V Tower | Neighbouring areas

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 139,792

33–34 m² 3 Wohnungen

Kapitulation vor: 2024

Premium Apartment-Studio in modernem Stil und in ausgezeichneter Lage! Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Beach Oasis – ist ein neuer Premium-Wohnkomplex im Herzen von Dubai Studio City. Ein gehobener Wohnkomplex umfasst zwei niedrige Türme. Jede Residenz verkörpert die Trends des modernen Designs und die Standards der Premium-Ausstattung. Beach Oasis – ist ein idealer Ort für Entspannung, Arbeit, Unterhaltung und einen aktiven Lebensstil. Für die Bewohner garantierter Zugang zu den besten Annehmlichkeiten: - Praktischer Innenhof für ruhige und abgelegene Spaziergänge. - Kinderspielplätze; - Schöne angelegte Gärten; - Ausgestattete Fitnessstudios; - Viele Verkaufsstellen; - Grillzonen; - Eigener Pool, umgeben von einem künstlichen Strand; - Eine Zone für Yoga-Kurse; - Cafés und Restaurants. STANDORT: Die Umgebung von Beach Oasis hat auch die beste Erfahrung im Leben in Dubai. Neben der erforderlichen Infrastruktur können die Bewohner ihre unmittelbare Nähe zur Dubai Motorway, zum Dubai Polo und zum Equestrian Club, zum Dubai International Stadium, bekannt als Miracle Garden ( Miracles Garden ), zur Dubai Football Academy, genießen. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!