Wohnung im Neubau 1BR | Canal Crown | Payment Plan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 300,000

DER AUSDRUCK DER INFINITUDE / p Das Sterling von OMNIYAT ist eine Luxuswohnsiedlung, die aus atemberaubenden Zwillingstürmen im Herzen von Dubai besteht, die zwischen dem Bezirk Burj Khalifa und dem Wasserkanal von Dubai liegen. 2/p Mit einer Fassade mit mattem Silber sind die Platin-Zwillingstürme des Pfund Sterling die Juwelen von Dubai, Spiegelung des Lebens der Stadt und Blenden mit ihren Lichtern und Sternen in der Dunkelheit der Nacht. / p EIGENTUMS / p Freehold / p PROJEKTFUNKTIONEN / p • Zwillingstürme namens East House und West House / p • 5 Minuten zu Fuß von der Dubai Mall und 3 Minuten von der Promenade des Dubai Water Canal / p • 15 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai / p • Einfacher Zugang zur Sheikh Zayed Road, zur Al Khail Road und zur Emirates Road / p • Grand Arriving Experience / p • Hochwertige Oberflächen in öffentlichen Bereichen und den Innenbereichen / p • Atemberaubende Ansichten des Burj Khalifa und der Innenstadt von Dubai / p • Eine Gemeindeentwicklung mit zwei Türmen, Loft-Einheiten und einer begrenzten Sammlung geräumiger Garteneinheiten, eine luxuriöse Seltenheit im Bezirk Burj Khalifa / p • 3 Personenaufzüge und 1 Servicelift pro Turm / p • Spezielle Annehmlichkeiten für jeden Turm / p UNIT-FUNKTIONEN / p • Aufzüge befinden sich in der Ecke, sodass Privatsphäre und Gelassenheit erhalten bleiben / p • Geräumige Wohnungen / p • Hohe Decke von 3 m in der vollen Wohnung / p • Marmorboden in der vollen Wohnung / p • Marmorwände in der Küche und im Hauptbadezimmer / p • Doppelverglasung in voller Höhe mit deutschem Wicona-Hub- und Gleitfassadensystem / p • Große Terrassen mit Glasbalustraden und direktem Zugang von Wohn- und Schlafzimmern / p • Keine Säulen oder obstruktiven Strukturen in den Innenräumen / p • Maßgeschneiderte und montierte Schränke und Gehe - in Schränken mit integrierter Beleuchtung und Ganzhöhungsspiegeln / p • Hochwertige europäische Geräte - Siemens-Gaskochfeld, Siemens-Gasofen, SMEG-integrierter Kühl- / Gefrierschrank, SMEG-integrierter Geschirrspüler, SMEG-integrierte Dehnung / p • Zeitgenössische italienische Küche mit Quarzbänken mit Frühstücksbar / p • Bagno Design Sanitärartikel / p • Eitelkeitszähler mit Doppelspülen / p • Hauptbadezimmer mit Regendusche und Badewanne / p • Hausautomationssystem mit Beleuchtung, Klimaanlage, Vorhängen und AV / paktiviert• Die Residenzen sind vollständig vor - verdrahtet, um Internet mit hoher Geschwindigkeit und Telefon - / p zu erreichenAUSSTATTUNG PRO TURM / p • 24 - Stunden-Concierge-, Sicherheits- und Parkservice-Dienste / p • 30-Meter-Außenpool mit Wet-Deck-Lounge / p • 2 wunderschön angelegte Gärten mit Sitzgelegenheiten und unterhaltsamen Zonen / p • Mehrzweckraum mit Zugang zum Podiumskarten / p • Voll ausgestattetes Fitnessstudio und Umkleidekabine / p PARKEN / p • Studio - 1 Parkplatz / p • 1 Schlafzimmer - 1 Parkplatz / p • 2 Schlafzimmer - 1 Parkplatz / p • 3 Schlafzimmer - 2 - 3 Parkplätze * / p • 4 Schlafzimmer - 2 - 3 Parkplätze * / p • Penthouse - 4 - 6 Parkplätze * / p • Garteneinheiten - 1 Parkplätze / p • Lofts - 1 Parkplätze / p • Stadthäuser - 2 - 3 Parkplätze * / p / p * Vorbehaltlich der Wohnungsgröße / p