Wohnanlage Apartamenty s shirokim spektrom udobstv

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: 2025

Bauherr: Sobha Developers

Waves Opulence in Sobha Hartland — ist der neueste Wohnkomplex der Sobha Group an der ersten Küste und bietet die luxuriösesten Apartments mit 1-4 Schlafzimmern. Entdecken Sie die Bedeutung Ihres Lebensstils im letzten Teil der Wellentrilogie in Sobha Hartland, dem hellsten Strandleben der Region. Ein Ort, an dem Sie einige der charakteristischsten und einzigartigsten Residenzen in dieser Gegend für diejenigen finden, die mehr wollen. Wenn Sie in der Pracht von Sobha Hartland, der Hauptgemeinde in der Welt von Dubai, leben, haben Sie die Möglichkeit, mit Ihrem von Natur umgebenen Leben zu experimentieren. Entwicklung bringt eine Welt voller Annehmlichkeiten. Diese geräumigen Häuser bieten ihren Bewohnern einen bezaubernden Blick auf die Umgebung, während sie mit der Umwelt interagieren und mit dem Aroma der Umwelt kombiniert werden. Erleben Sie den legendären Lebensstil in einer Gemeinde mit seiner vorteilhaften Lage und werden Sie Teil raffinierter Raffinesse und unübertroffener Luxus. Das Zentrum von allem, was Sie für das Leben brauchen, zum Beispiel Geschäfte, Restaurants, in denen Sie mit Freunden und Familie zu Abend essen, verschiedene Gerichte von Köchen, medizinischen und medizinischen Einrichtungen probieren können und vieles mehr, befindet sich an einem Ort mit dem erwarteten Service. Entwicklung bietet einen tadellosen Lebensstil voller verschiedener Ebenen für alle Lebensbedürfnisse und Freuden. Ihre Haustür bietet die energiegeladensten und anregendsten Annehmlichkeiten in den Bereichen Gesundheit, Erholung, Unterhaltung und Freizeit, wo Sie einen komfortablen Lebensstil führen können. Highlights: Luxusapartments am Meer von 1 bis 4 Schlafzimmern Erstklassige Annehmlichkeiten und Luxus umgeben von Kaufen Sie Grüns herum Attraktive und flexible Zahlungsoptionen Moderner Luxus mit exklusiven Strandausstattung Ansichten von Hartland und dem Ras Al Khor Wildlife Refuge