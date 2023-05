Wohnanlage Roskoshnaya kvartira v semeynom rayone

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 658,000

Kapitulation vor: 2026

Luxusapartments im Safa Park, inspiriert von der Natur Kommen Sie nach Hause an einen Ort, an dem natürliche Brillanz auf zwei atemberaubende Türme auf smaragdgrüne Eleganz trifft. Safa One ist ein tropisches Paradies auf dem Höhepunkt des Luxus, das sich so weit das Auge reicht zu atemberaubenden Ausblicken öffnet. Sei es die Raffinesse eines Hauses mit 1 Schlafzimmer in Tower B oder einer ultra-luxuriösen Suite mit 2 oder 3 Schlafzimmern und persönlichem Planschbecken in Tower A, Safa One setzt einen neuen Standard in der Raffinesse. Willkommen in der Natur des Luxus. Willkommen bei Safa One. Safa One von de GRISOGONO erhebt sich entlang der berühmten Sheikh Zayed Road in Dubai am Rande des immergrünen Safa-Parks. Safa One öffnet sich zu einem malerischen Blick auf die Stadt und das Meer und ist von Dubais begehrtesten Stadtvierteln wie dem legendären Burj-Gebiet mit seinen weltberühmten Sehenswürdigkeiten umgeben, Business Bay und die zeitlose Gemeinde von Jumeira. Nur wenige Minuten von Safa One entfernt befinden sich die städtischen Freizeitstraßen City Walk und Box Park sowie Jumeira Beach.