Wohnung im Neubau Studio | Ahad Residence | Business Bay

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 242,544

Kapitulation vor: 2025

Immobilien in Dubai zu einem Schnäppchenpreis mit voller rechtlicher Unterstützung. Hilfe beim Geldtransfer. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Das Paragon Apartment mit einer profitablen Lage und Dubais wichtigstem Wirtschaftszentrum. Möchten Sie Apartments in günstiger Lage und in den wichtigsten Wirtschaftszentren von Dubai kaufen? Dann ist der Wohnkomplex The Paragon von IGO perfekt für Sie. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Paragon by IGO - moderne Apartments mit Smart-Home-System, 21-stöckige Wohnkomplexe mit Apartments vom Studio-Format bis zu geräumigen Apartments mit drei Schlafzimmern. Ideal gelegen neben der Innenstadt und den wichtigsten Wirtschaftszentren von Dubai. Jedes Apartment ist hochmodern mit makelloser Ästhetik und bietet einen Panoramablick auf den Dubai-Kanal oder einen herrlichen Blick auf den Park. FÜTTERUNG: ▪ Balkone mit Blick auf den Dubai-Kanal, den Burj Khalifa und das Panorama der Stadt ▪ Direkter Zugang zu Parkplätzen ▪ Die Apartments sind mit Möbeln und Haushaltsgeräten ausgestattet ▪ Pools, Fitnessstudio, Squashplatz, Kino, Coworking, Business Center, Grillplatz, Golf- und Tennissimulatoren Zahlungsplan: - 10% Buchung - 40% während des Baus - 50% nach Abschluss des Baus BONUS! - 100% Rabatt auf die Sammlung des Landministeriums Wir garantieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler, rechtliche Unterstützung in jeder Phase der Transaktion. Nur zuverlässige Immobilien! Interessiert an dem Angebot? Rufen Sie uns an und wir werden vollständige Informationen zum Kauf von Wohnungen bereitstellen!