Wohnung im Neubau 3BR | Ivy Gardens | Prime Location

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 218,500

Das Projekt umfasst 4 Wolkenkratzertürme mit Cafés, Loungebereichen und Apartments. Wohnkomplex mit Elite- und geräumigen möblierten Apartments in einer prestigeträchtigen Gegend, in der Nähe der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Atemberaubende Aussicht auf mehrere interessante Sehenswürdigkeiten: Persischer Golf, Dubai Canal, Safa Park und Dubai Marina. Lage und nahe gelegene Infrastruktur 9 Minuten zum Wolkenkratzer Dubai Mall / Burj Khalifa 10 Minuten zur Mall of the Emirates 9 Minuten zum Strand 13 min zum Dubai International Airport 10 Minuten zur Dubai International School 14 Minuten nach Burj Al Arab 16 Minuten zum Yachthafen 8 Minuten zum Dubai World Trade Center 20 Minuten zum Supermarkt.