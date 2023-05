Wohnanlage Prostornaya kvartira s vidom na prirodu

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 304,000

Kapitulation vor: -2026

Canal Heights ( Luxusapartments von de GRISOGONO in Business Bay ) Chic Tower hat den Begriff des Luxus neu definiert. Und jetzt machen Sie sich bereit, denn am Dubai-Kanal ist ein neues Juwel entstanden. Willkommen bei DAMAC Canal Heights, gebrandmarkt von de GRISOGONO, einem luxuriösen Wohnerlebnis am Wasser, das die Schönheit und Perfektion der wunderbarsten Kreation der Natur verkörpert ... der blauen Perle. DAMAC Canal Heights erweckt natürliche Elemente mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten zum Leben, die das ganze Jahr über Gelassenheit und Wohlbefinden versprechen. Dieses atemberaubende Anwesen umfasst ein wahres Juwel des lebendigen Lebens mit einzigartigen Mehrzweckdomes, die als Wellness-Kokonservative dienen, intimen kulinarischen Erlebnissen, und ein perfekter Raum für private Feiern und Versammlungen. Hervorragende Wassermerkmale wie Unendlichkeitsrunden und schalenförmige Pools sowie die Essenz der blauen Perle erzeugen eine zeitlose, fließende Energie in der gesamten Unterkunft, Verwandeln Sie es in eine facettenreiche Wahl des Heimerlebnisses. Inspiriert vom griechischen Wort "Chrysogonos" –, was "von Gold gezeugt" bedeutet – de GRISOGONO ist eine Luxusmarke, die 1993 vom Schwarzdiamantenspezialisten Fawaz Gruosi gegründet wurde, ein Italiener libanesischer Abstammung. de GRISOGONO geht auf traditionellen Hochschmuck zurück, der während der Genfer Renaissance des 16. Jahrhunderts Gunst fand. Selbst als modernes Atelier bleibt die Marke der alten Handwerkskunst treu, während sich ihre besten Zeitmesser und Schmuck weiterentwickeln. Die Gemeinschaft Der DAMAC Canal Heights de GRISOGONO erhebt sich am Rande des spektakulären Dubai-Kanals in Business Bay –, nur wenige Minuten von anderen berühmten DAMAC-Projekten wie Safa Two und AYKON City entfernt. Als das Herz des neuen Dubai bezeichnet, Business Bay ist von einem der begehrtesten Viertel der Stadt umgeben, wie dem legendären Burj-Gebiet mit seinen weltberühmten Sehenswürdigkeiten und der Sheikh Zayed Road. Eine kurze Autofahrt vom DAMAC Canal Heights de GRISOGONO entfernt befinden sich die städtischen Freizeitstraßen des City Walk sowie der klassische Jumeira Beach.