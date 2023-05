Wohnung im Neubau 1BR | Hadley Heights | Payment Plan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 469,365

76–156 m² 3 Wohnungen

Kapitulation vor: -2026

Bauherr: Meraas

Beginn des Verkaufs von Luxusapartments Design Quarter im kreativsten Bereich von Dubai! Im Herzen des Dubai Design District steigt das neue Flaggschiff-Projekt von Meraas – Design Quarter bei d3 stolz an. Rund um – der Hauptsitz weltberühmter Modehäuser und Startbüros. Der kreativste Bereich, in dem die größten Veranstaltungen zu Mode, Musik, Kultur und Kunst stattfinden. 📍 Dubai Design District Die Bewohner des Design Quarter bei d3 werden die ersten im weltberühmten Designviertel von Dubai sein! ?? 安 Der Verkauf beginnt am 18. März. Sie haben noch Zeit, als Erster die beste Option zu buchen. Die attraktivsten Preise in der Region! Zum Kauf stehen Apartments mit 1-3 Schlafzimmern zur Verfügung. Durchschnittspreise: 💵 - Durchschnittspreis für 1-Zimmer-Wohnung $ 510 000 ( ~ 38 418 000 ₽ ) 💵 - Durchschnittspreis für Wohnungen mit 2 Schlafzimmern $ 788 000 ( ~ 59 360 000 ₽ ) 💵 - Durchschnittspreis für Wohnungen mit 3 Schlafzimmern $ 1.161 Millionen ( ~ 87 458 000 ₽ ) Fläche von 75m ² Komplexe Infrastruktur: • Außenpool • Fitnessstudio • Grillplatz • Gourmet-Restaurants • Parks und grüne Gärten • Spielplätze • Tennis- und Basketballplätze Projektdurchführung – Mai 2027 Überprüfen Sie die Details und hinterlassen Sie Ihre Reservierungsanfrage zum besten Preis 📩