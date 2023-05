Wohnanlage Apartamenty v unikalnom komplekse J One

J One - Eine einzigartige Wohnanlage am Ufer des Dubai-Kanals. Der Komplex ist ein futuristisches Meisterwerk, ergänzt durch hochmoderne Apartments und tadellosen Service.



Die Gemeinde zeichnet sich nicht nur durch ihre vollständige Manifestation aus, sondern auch durch ihre günstige Lage. Die berühmten Brunnen von Dubai, der Wolkenkratzer Burj Khalifa, die legendäre Oper und das Einkaufszentrum Dubai Mall liegen 5 Gehminuten vom Gebäude entfernt.



Ausstattung:

- Pool

- Fitnessstudio

- Kinderspielplatz

- Kinderbecken

- Grüne Pflanzungen

- Grillplatz

- Spielzimmer

- Yoga Studio

- Cafés und Restaurants

- Kino

- Kovorking

- Klimaanlage

- Konferenzraum

- Sicherheit und Videoüberwachung

- Parkplatz

- Park, Garten

- Sauna und Dampfbad

- SPA-Zone

- Sportplätze

- Fitnesscenter und Fitnessstudio

- Chemische Reinigung



J One Residential befindet sich in Business Bay. Business Bay ist ein Businesscenter und ein großartiger Ort zum Leben. Business Bay befindet sich in der Nähe des Dubai-Kanals. Dieses Gebiet wird mit New York Manhattan verglichen.