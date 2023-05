Wohnanlage Elegantnye apartamenty s mnozhestvom udobstv

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES.

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!

- exklusive Immobilien;

- Unterstützung bei der Organisation des Umzugs;

- jährliche Kapitalerträge bis zu 20%;

- finanzielle Einkommensgarantie;

- Rechtsschutz der Transaktion;

- kostenlose Beratung;

- mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern.

- Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche!



Kempinski Residences Der Creek Dubai – ist ein neues Luxusprojekt, das vom Boutique-Entwickler der Schweizer Immobilien-VAE in Zusammenarbeit mit der 1897 gegründeten Kempinski Hotels-Kette und der ältesten Hotelgruppe Europas ins Leben gerufen wurde.



Der Premium-Wohnkomplex verfügt über elegante Lofts und geräumige Apartments mit 1 – 3 Schlafzimmern und einer Größe von 77 Quadratmetern. m bis 391 qm. m sowie schicke Maisonetten mit 2 – 4 Schlafzimmern. Alle Residenzen werden mit doppelt hohen Decken und Panoramafenstern mit herrlichem Blick auf das Ras Al Khor Wildlife Sanctuary angeboten. Die Innenräume werden in hellen, ruhigen Farben gehalten, in Harmonie mit hochwertigen Holz- und Marmorbeschichtungen sowie feinen Möbeln.



Die Eigentümer der Residenz können viele Annehmlichkeiten zur Verbesserung und für Aktivitäten im Freien genießen, darunter:



- Außenpool;

- Fitnessstudio;

- Standorte für Padeltennis, Squash, Basketball und Beachvolleyball;

- Yoga-Studio;

- Wellnesscenter;

- ein Spielzimmer, ein Kinderclub, ein Planschbecken und ein Park;

- Kino;

- Geschäftszentrum;

- Fuß und Laufbänder.



Ort:



Die Kempinski-Residenzen Das Creek Dubai befindet sich in der Nähe des Dubai Creek im prestigeträchtigen Al Jaddaf. Alle wichtigen Orte des Emirats sind eine 15-minütige Autofahrt entfernt, darunter die Innenstadt von Dubai, die Business Bay, Za'abeel und der Hafen von Dubai Creek.



In nur 20 Minuten erreichen die Bewohner des Komplexes die beliebten Einkaufszentren, Wander- und Unterhaltungsviertel von Dubai, darunter:



- Dubai Mall – das größte Einkaufszentrum des Emirats, in dem es mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte, Unterhaltungszentren und eine große Anzahl von Cafés und Restaurants gibt;

- Za'abeel Park mit einer Fläche von 45 Fußballfeldern, – Dubais größter Park, in dem sich die Unterhaltungsbereiche Ice Park Dubai, Dinosaur Park, Dubai Frame sowie Kinderspielplätze befinden, Fitnesscenter, Fuß- und Laufbänder;

- Naturschutzgebiet Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, berühmt für seine große Population rosa Flamingos sowie andere Vögel, Tiere, Insekten und Pflanzen;

- Kite Beach und Jumeirah Beach Strände mit weißem Sand und Annehmlichkeiten für Entspannung und Wassersport.



Rufen Sie an oder schreiben Sie, beraten Sie kostenlos und erzählen Sie alles über die profitabelsten Einrichtungen in den VAE!