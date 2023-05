Wohnanlage Eksklyuzivnyy taunhaus s panoramnym vidom

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES.

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!

- exklusive Immobilien;

- Unterstützung bei der Organisation des Umzugs;

- jährliche Kapitalerträge bis zu 20%;

- finanzielle Einkommensgarantie;

- Rechtsschutz der Transaktion;

- kostenlose Beratung;

- mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern.

- Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche!



Bianca Townhouses ist ein neuer Wohnkomplex mit Premium-Stadthäusern des Entwicklers Reportage Properties, der Projekte in Dubai, Abu Dhabi, Ägypten und der Türkei durchführt.



Die Stadthäuser von Bianca befinden sich in der Gegend von Dubailand neben der Gemeinde der Stadt Arabien. Dies ist eine der größten Gegenden von Dubai, in der sich viele Einkaufszentren, Restaurants, Unterhaltungs-, Landschafts- und Parks in einer großen Gegend befinden.



Der Komplex ist ein exklusives Premium-Anwesen, das von viel Grün umgeben ist. Panoramafenster und moderne Dekoration in Beige- und Grautönen machen die Zimmer hell und vermitteln ein Gefühl von Geräumigkeit und Gemütlichkeit.



Infrastruktur:

Für Stadthausbesitzer in der Wohnanlage Bianca Townhouses von Reportage Properties stehen Annehmlichkeiten zur Verfügung:



- Schwimmbad;

- Kinderbecken;

- Fitnessstudio;

- Grillplatz;

- Videoüberwachung und Sicherheit rund um die Uhr;

- Spielplatz;

- Laufband;

- Zonen für Yoga und Meditation;

- Restaurants;

- Geschäfte;

- Landschaftsbereich für Outdoor-Sport, Erholung und Wandern;

- eine Moschee.



Ort:

Premium-Stadthäuser in Bianca Stadthäuser eignen sich hervorragend für Einzel- oder Familienresidenzen. Alle wichtigen Orte und Sehenswürdigkeiten von Dubai erreichen Sie von hier aus in 20 bis 30 Minuten mit dem Auto. Für Familien mit Kindern gibt es in der Nähe viele renommierte Schulen und Kindergärten.



