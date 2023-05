Wohnanlage Kvartira s potryasayuschim raspolozheniem v Dubae

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 225,936

Die Wohnung in der atemberaubenden Kultgegend von Dubai ähnelt Beverly Hills! Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion. Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung: - Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern; - Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens; - Zinsfreie Rate für 7 Jahre; - Kostenlose rechtliche Unterstützung; - Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion; - Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen; - Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln. Radisson Dubai DAMAC Hills - ein 24-stöckiger Wolkenkratzer des bekannten DAMAC Properties-Entwicklers in den VAE - wurde 2020 in Auftrag gegeben und wird von einer internationalen Hotelmarke verwaltet. Radisson Dubai DAMAC Hills präsentiert Wohnimmobilien in Form von Hotelapartments, die für eine Unterkunft oder eine anschließende Vermietung erworben werden können. Der Wolkenkratzer ist von zahlreichen Parkplätzen und Seen umgeben. ( Wohnsiedlung Damac Hills ). Dieser Ort ist berühmt für seine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit dem Kultviertel Beverly Hills in Los Angeles. Das Gebiet DAMAC Hills eignet sich sowohl für Familien mit Kindern als auch für Menschen, die Sport bevorzugen. EINZIGARTIG: Alle Apartments verfügen über große Panoramafenster und Balkone sind ebenfalls vorhanden. Komfort und Gemütlichkeit verleihen professionellen Radisson-Designern ein charakteristisches Interieur. Für Gäste und Mitarbeiter verfügt der Komplex über 10 Aufzüge. Es gibt auch einen Außenpool mit Sitzbereich und großem Parkplatz. Im Erdgeschoss befindet sich eine geräumige Lobby, hier arbeiten Geschäfte, Bars und Restaurants. STANDORTPLÄTE: In der Nähe befinden sich bis zu fünf Golfplätze, mehrere Tennisplätze, Außenpools, Fußball- und Cricketfelder. Ebenfalls in unmittelbarer Verfügbarkeit gibt es einen modernen Skatepark, einen Kinderspielplatz und einen geschlossenen Bereich für Wanderhunde. Dank der gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur von Damac Hills erreichen Sie das Dubai Exhibition Centre in nur 18 Minuten. – an den Trump International Golf Club – 5 Minuten; – zum Reit- und Polo Club-Reitkomplex – 10 Minuten; – zum Miracle Garden Blumengarten – 15 Minuten; – in die Einkaufs- und Unterhaltungsstadt Global Village – 20 Minuten; – zu den Sehenswürdigkeiten der Innenstadt von Dubai – 30 Minuten; – zu den Stadtstränden – 40 Minuten; – zu den Flughäfen DXB und Al Maktoum – 30 Minuten. INVESTITIONSDATENSCHUTZ: Die möblierten Radisson Dubai DAMAC Hills Apartments eignen sich sowohl für Unterkünfte als auch für Vermietungen. Die Rentabilität beträgt ca. 8% pro Jahr. Für zukünftige Anleger ist dies eine sehr gute Rendite. Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!