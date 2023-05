Wohnanlage New residence Stonehenge close to Dubai Marina and places of interest, Jumeirah Village Circle, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 292,000

Apartments in einer neuen Wohnanlage in einer prestigeträchtigen Gegend von Dubai. Einrichtungen des Komplexes: Schwimmbad Park Golfplatz Parkplatz Restaurant Ausstattung und Ausstattung des Hauses Panoramafenster Einbauküche hohe Decken Vorteile Der Käufer kann eine Aufenthaltserlaubnis von Dubai für Immobilieninvestitionen in Höhe von $ 205.000 erhalten. Flexibles Zahlungssystem: 10% — beim Kauf einer Immobilie 10% — alle 4 Monate Lage und nahe gelegene Infrastruktur Dubai ist das wichtigste wirtschaftliche und finanzielle Zentrum des Landes. Lokale Immobilien richten sich hauptsächlich an das Hauptgrundstück mit Villen und Wolkenkratzern. Beliebteste Gebiete — Palm Jumeirah, Dubai Marina, Innenstadt von Dubai, Jumeirah Beach Residence, Emirates Hills, Deira, Arabische Ranches. In Dubai gibt es viele Objekte, die als ” das größte “ charakterisiert sind. Hier sind der höchste Wolkenkratzer der Welt — der Burj Khalifa, die beiden höchsten Hotels — der Sieben-Sterne-Burj Al Arab und der Rosenturm. Eine der Hauptattraktionen der Stadt ist das 5-Slope-Indoor-Skigebiet Ski Dubai mit 60 m künstlichem Berg. Die Einkaufszentren Dubai — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Center, Lamcy Plaza, Mercato Mall und andere — gehören zu den größten der Welt. Die größte künstliche Insel, Palm Jumeirah, wurde in den Gewässern des Persischen Golfs geschaffen.