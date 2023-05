Wohnung im Neubau St Regis The Residences

Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate

von € 339,503

4–1 156 m² 12 Wohnungen

Kapitulation vor: 2025

ÜBER LOUVRE RESIDENCE PROJECT.

Louvre Residences ist ein Luxuswohnkomplex im neuen Gebiet Saadiyat Grove auf der Insel Saadiyat in Abu Dhabi, der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Der größte Entwickler der VAE, Aldar Properties, wird in Zusammenarbeit mit dem weltberühmten Louvre Abu Dhabi die weltweit erste Residenz unter der Marke eines Museums errichten. Exquisite Studios und Apartments mit einem bis drei Schlafzimmern und Panoramablick auf den berühmten Louvre Abu Dhabi.

Die Residenzen im Louvre Abu Dhabi wurden gemäß dem Pearl Building Rating System entworfen, in dem natürliche Materialien verwendet werden. Auf dem Gebiet des Komplexes sind Gehzonen, Joggingpfade und Erholungsgebiete geplant.

Apartments im Louvre Abu Dhabi Residenzen sind in zwei Farbschemata erhältlich:

- Dark Premium mit einer satten Palette neutraler kühler Farben;

- Leichte Premium mit Taupe- und Cremeakzenten.

Um einen stilvollen Look zu kreieren, werden die Innenräume mit Marmoroberflächen und metallischen Akzenten sowie exklusiven Kunstwerken im gesamten Wohn- und Essbereich ausgestattet.



5-Sterne-Annehmlichkeiten für die Bewohner der Louvre Abu Dhabi Residences:

- Unendlichkeitspool;

- Wellnessbereich mit Fitnessraum und Sauna;

- Yoga und Pilates Studio;

- Meditationsbereiche;

- Cinema Privé - 5-Sterne-Kino in der Residenz;

- Creativité Room - Indoor-Kinderspielplatz;

- Loungebereich mit Saftbar und Swimmingpool;

- Lobby mit Blick auf das Museum mit Spielzimmer, Kaffeestation, Tischtennis und Billard;

- Le Salon Détente Lounge mit Kollaborationsräumen, Bibliothek, Lounge, privaten Tagungsräumen und einem sozialen Bereich.

Die Louvre Abu Dhabi Residences bieten ihren Bewohnern auch eine Reihe exklusiver Dienstleistungen:

- Smart Home System;

- Wäsche und chemische Reinigung;

- Reinigungsservice;

- Spa und Pflege für Haustiere;

- kostenlose Lieferung von Lebensmitteln;

- Kurierdienste;

- Vorab-Check-in-Service für Lieferungen, Kühl- und Lebensmitteleinfüllungen;

- Unterstützung bei Reisereservierungen, Mietwagen und gehobener Küche;

- Catering und Veranstaltungsplanung;

- persönlicher Fitnesstrainer;

- Kunstberater;

- 24-Stunden-Concierge-Service;

- Parkservice, Portier- und Kurierdienste.