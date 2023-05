Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: -2026

Beverly Hills Drive in den Trump Estates ist ein Kalifornier, der vom Feinsten lebt. Eingebettet in den Trump International Golf Club bietet es einen wirklich einzigartigen Lebensstil, der von Natur, Natur und Luxus geprägt ist.



Erleben Sie Opulenz so weit das Auge reicht, mit malerischen Ausblicken aus allen Richtungen. Genießen Sie Seen, sanfte, sanfte, grüne Hügel, atemberaubende Sonnenuntergänge und vieles mehr.



Gärten erstrecken sich über die gesamte Gemeinde und dienen als natürliche Erweiterung der Villen. Die Active und Serene-Naben überreden Sie sanft zu einem eher äußeren Lebensstil.



Die Villen selbst, vom Wohn- und Essbereich bis zur Küche und darüber hinaus, sind sorgfältig gestaltet. Wenn Sie möchten, kann es genauso gut ein gemütlicher Familienraum oder ein großer Saal sein, um Freunde zu unterhalten.



Machen Sie es sich am Beverly Hills Drive im Paradies gemütlich.



Es ist keine Adresse. Es ist eine Aussage.

The Trump Organization ist eine weltweit anerkannte Marke für Luxusimmobilien und bringt Luxus und Finesse in ein Portfolio aufregender Reiseziele auf der ganzen Welt, von Wohn- und Gewerbeimmobilien bis hin zu Weinbergen, Landgütern, Resorts und Meisterschaftsgolfplätze.

Die Gemeinschaft

DAMAC Hills ist eine erstklassige, eigenständige Gemeinde mit Villen, Apartments und einem Hotel. Die Gemeinde beherbergt den Trump International Golf Club Dubai und verfügt über eine Parklandschaft von fast vier Millionen Quadratmetern, die verschiedene Themenbereiche für die Freizeit bietet, darunter Sportplätze, Skatepark, Wellenbad, Streichelfarm, Hundepark und vieles mehr.