Wohnung im Neubau Elitz By Danube - Jumeirah Village Circle Duba

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 91,208

62 m² 1 Wohnung

Wohnung an einem der malerischsten Orte Dubais!



Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion.



Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung:

- Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern;

- Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens;

- Zinsfreie Rate für 7 Jahre;

- Kostenlose rechtliche Unterstützung;

- Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion;

- Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen;

- Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln.





Der moderne Komplex Fiora am Golf Verde wurde Ende 2020 erbaut und ist einer der klügsten Vertreter der hochwertigen Wohnimmobilien in Dubai. Die Apartments befinden sich an einem der malerischsten grünen Orte der Stadt – Damac Hills 2, das auch als Akoya Oxygen bekannt ist.



Die Fiora im Golf Verde-Komplex ist ein modernes 15-stöckiges Gebäude, dessen erste Stockwerke von Infrastruktureinrichtungen bewohnt werden. Die zweite Ebene wird von zwei Wohntürmen besetzt, zwischen denen sich eine Fußgängerzone mit offenem Pool, Springbrunnen, Laufband und grünen Pflanzen befindet.



Das Design wird von klaren Linien, großen Panoramafenstern und Glasbalkonen dominiert, die tagsüber maximale natürliche Beleuchtung bieten. Die Apartments verfügen über geräumige Wohnzimmer, große Umkleidekabinen und gemütliche Schlafzimmer. Selbst in kleinen Studios gibt es genügend Stauraum. Das Innere der Apartments wurde auf individuellen Befehl von einigen der besten Designer der Welt geschaffen.



Das Gebiet verfügt über eine gut geplante und entwickelte Infrastruktur. Neben Wohnkomplexen befinden sich hier Gewerbe- und Gewerbeeinrichtungen:

- Banken;

- Geschäfte;

- Schulen und Turnhallen;

- Kindergärten;

- medizinisches Zentrum;

- Restaurants;

- Café;

- Golfschläger;

- Sportplätze;

- Erholungsgebiete.



Es gibt auch die folgenden Unterhaltungsmöglichkeiten in DAMAC Hills 2:



- künstlicher See mit einer Bootsstation;

- Tennisplätze;

- Paintball-Plattform;

- der Strand;

- Zen-Garten;

- Amphitheater;

- ein schwimmendes Kino;

- Feld für Cricket;

- ein Fischteich;

- Fußballplatz.



Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!