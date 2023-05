Wohnung im Neubau Binghatti Onyx Apartments

Binghatti Onyx in JVC, Dubai — ist ein neues High-End-Projekt mit prächtigen Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern, die von Binghatti-Entwicklern gebaut wurden. Dies ist ein Wunder des Designs und der Ästhetik. Bietet einen einzigartigen Lebensstil mit einzigartigem Zugang zu den beliebtesten Geschäften und kulinarischen Attraktionen. Diese elegant gebauten Apartments garantieren den Höhepunkt der Perfektion in einem Lebensstil, in dem Ihre Lieben den höchsten Lebensstandard erleben.

Schützen Sie Ihr Anwesen in einer der berühmtesten Gegenden der Stadt, wo Sie Zugang zu Hunderten von Annehmlichkeiten und Dienstleistungen haben. Während der Jumeirah Village Circle — der Höhepunkt eines luxuriösen Lebens ist, von dem Sie noch nicht einmal geträumt haben. So finden Sie Lebenssegen und Freuden in seiner Umgebung.