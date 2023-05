Hüttendorf Paradise Hills

Die Master Paradise Hills, entwickelt von Dubai Golf City ( Dubai Holding ), sind eine lebendige Gemeinde mit 170 eleganten Villen und Stadthäusern mit einzigartigen Eigenschaften, die sie in Bezug auf Qualität, Fläche, zusätzliche Funktionen und Wert an die erste Stelle unter den Wettbewerbern setzen. 2 Millionen Quadratmeter Wettbewerbsfähigkeit, nur wenige Minuten von den Schlüsselgebieten von Dubai entfernt. Paradise Hills befindet sich in der Sheikh Zayed Bin Hamdan Street in der Nähe der wichtigen Gegenden von Dubai und verfügt über ein ausgezeichnetes Autobahnnetz, das die Stadt in wenigen Minuten von Ende zu Ende verbindet.



Komfort und Standort des Projekts:

Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungen sind im Gemeindezentrum erhältlich.

Geschlossenes Dorf mit Sicherheit in Kontakt 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

Spielplätze

Wasserobjekte und große Grünflächen

Laufrouten

Eine Mehrzweckhalle für zahlreiche Veranstaltungen und Veranstaltungen wie Hochzeiten.

Merkmale von Villen und Stadthäusern: