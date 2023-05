Wohnanlage Eksklyuzivnye apartamenty dlya investiciy

Drogeneinladung von 40.000 $. KOSTENLOSE BERATUNG. HILFE BEI DER ERHALTEN DES WOHNSTANDES.

Wir helfen Ihnen bei der Auswahl eines KOSTENLOSEN Objekts und organisieren einen sicheren Deal mit dem Entwickler!

- exklusive Immobilien;

- Unterstützung bei der Organisation des Umzugs;

- jährliche Kapitalerträge bis zu 20%;

- finanzielle Einkommensgarantie;

- Rechtsschutz der Transaktion;

- kostenlose Beratung;

- mehr als 200 Büros in der Russischen Föderation, den VAE, der Türkei und anderen Ländern.

- Wählen Sie Immobilien für Ihr Budget und Ihre Wünsche!



Premium-Komplex Creek Waters — von Emaar Properties auf Creek Island im Hafen von Dubai Creek. Es verfügt über ein luxuriöses Apartment mit 1 – 4 Schlafzimmern und acht Stadthäuser mit drei Schlafzimmern. Ebenfalls im Verkauf steht ein exklusives zweistöckiges Penthouse mit fünf Schlafzimmern. Die Residenz variiert zwischen 70 Quadratmetern. m bis 761 qm.

Die Bewohner des Komplexes können nicht nur maximalen Komfort genießen, sondern auch einen atemberaubenden Blick auf den Damm. Die Stadthäuser verfügen über geräumige Dachterrassen, auf denen Sie die lokalen Landschaften und den bezaubernden Horizont von Dubai genießen können.



Infrastruktur:

Für die Bewohner des Creek Waters-Komplexes werden viele Annehmlichkeiten angeboten, darunter:



- Infinity-Pool und geräumige Terrasse zum Bräunen;

- Spielbereich und Pool für Kinder;

- Beobachtungsplattformen;

- Fitnessstudio mit modernster Technologie und Blick auf den Pool;

- Grillplatz;

- Ein offener Bereich für Yoga.



Ort:



Creek Waters befindet sich im südöstlichen Teil von Creek Island. In der Nähe befindet sich ein weiterer Preiskomplex von Emaar Properties — Creek Edge. Ebenfalls in der Nähe befindet sich die Ras Al Khor Road, sodass Sie schnell überall in Dubai ankommen können. In etwa 15 Minuten erreichen Sie beispielsweise den internationalen Flughafen Dubai, die Innenstadt von Dubai und die Business Bay. Mit der Dubai Creek Harbor Marine Transport Station erreichen Sie schnell die Dubai Festival City und genießen einen fantastischen Blick auf die Umgebung.



Innerhalb von 15 Gehminuten vom Komplex befinden sich alle für das Leben notwendigen Infrastrukturen:



- Maple Bear Nursery Creek Harbour;

- W Mart Supermarkt;

- Aster Pharmacy 142;

- Geant Express, W Mart Supermarkt;

- Restaurants nebenan Küche, Soulgreen Dubai, The Courtyard;

- Adresse Grand Creek Harbour.



Rufen Sie uns an und wir bieten eine kostenlose Auswahl der besten Einrichtungen in den VAE für Ihr Budget und Ihre Wünsche!