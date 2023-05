Wohnung im Neubau Sobha One Apartments - MBR City Dubai

Mehr als 9.500 Menschen werden im Sobha One leben, einem luxuriösen multifunktionalen Komplex, der in Ras Al-Khor gebaut wird. Zukünftige Käufer können aus vielen gut gestalteten Residenzen wählen. Ohne Zweifel wird dieser Komplex zu einem der beliebtesten Wohnkomplexe im Emirat Dubai. Dies kann durch ein durchdachtes Layout und eine große Anzahl von Dienstobjekten und sozialer Infrastruktur erklärt werden, die im Entwicklungsbereich vorhanden sind, wie z. B. eine Moschee, eine Klinik, Kindergärten sowie eine Vielzahl von Restaurants und Geschäften entlang die Promenade. .

Ein kürzlich angekündigtes Projekt namens Sobha One befindet sich neben der belebten Ras Al Khor Road Street. Das Projekt wurde von Sobha Realty entwickelt, einem Unternehmen, das 1976 in Oman als Innenarchitekturunternehmen gegründet wurde und seitdem die Immobilienwertschöpfungskette revolutioniert hat, Bau neuer Bereiche und gehobener Gebäude. Zu den bekanntesten Entwicklungen von Sobha Realty zählen Sobha Hartland, Creek Vistas Heights, The Crest Grande, Waves und viele andere.

Entdecken Sie einen erstklassigen Pitch- und Putt-Golfplatz mit 18 Löchern, von denen jedes sorgfältig gestaltet ist.

Ein aufregender Blick auf die Promenade, den Golfplatz, den Burj Khalifa und die berühmte Stadtlandschaft.

Das fast einen halben Kilometer lange Board of Food and Drinks bietet Gourmet-Restaurants für ein intimes Abendessen, ein schnelles Treffen bei einer Tasse Kaffee oder ein herzhaftes Abendessen.

Tauchen Sie ein in einen atemberaubenden Blick auf die Stadt mit einer Panoramaterrasse auf jedem Turm.

Üben Sie in einem einzigartigen Innenhof, der die besten Fitnessstudios mit aufregenden neuen Funktionen im Raum und im Freien kombiniert, einschließlich eines erstklassigen Swimmingpools.

Flexibler Zahlungsplan 60/40

Ab 1,1 Millionen Dirham in den VAE