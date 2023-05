Wohnung im Neubau 7 Park Central

7 Park Central in Jumeirah Village Circle ( JVC ) — ist ein neues Projekt von Meteora Developers, das eine Sammlung luxuriöser Premium-Apartments mit 1 Schlafzimmer in Dubai anbietet . In diesen modernen Häusern mit hochwertigen Oberflächen und einem außergewöhnlichen Interieur können Benutzer mit ihren Lieben einen reichen Lebensstil führen. Ein einzigartiges Erlebnis und Annehmlichkeiten, mit denen Sie in einer Welt der Natur in einem modernen Stil leben können.

Die Fähigkeit, ein modernes Paradies des Lebens zu schaffen, macht es zu einer der attraktivsten Investitionsoptionen für Benutzer. Wo sie sich lieben, Spaß mit ihrer Familie haben und Geschäftsmöglichkeiten erkunden können, alle mit problemlosen Optionen, und gleichzeitig in viele erstaunliche Annehmlichkeiten und wunderbare Elemente eintauchen können, den Rhythmus des Lebens mit einem Funken aufrechtzuerhalten.

Dies ist etwas Unglaubliches an Design und brillanter Fassade, speziell ausgewählten Häusern mit hellem Aussehen, kleinen Gärten, öffentlichen Bereichen, üppigem Grün und Picknickplätzen. Eine Vielzahl von erstaunlichen und exklusiven Annehmlichkeiten trägt zu einem gesünderen und aktiveren Lebensstil bei. Umgeben von grüner Vegetation, üppigen Grünflächen und einer größeren Auswahl an erstklassigen Geschäften und Restaurants in der Nähe.

Highlights: