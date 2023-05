Wohnung im Neubau Elano by Oro24 - Arjan Dubai

Elano von Oro24 — ist ein neues 10-stöckiges Wohngebäude in Arjan, Dubai. Elano — ist ein einzigartiger moderner Innenkomplex in Arjan, in der Nähe des Wundergartens und nicht weit von der beliebten Umm Sukaim Street entfernt. Das Projekt besteht aus modernen Häusern mit unverwechselbaren modernen Annehmlichkeiten sowie vielen luxuriösen Annehmlichkeiten. Arjan — ist eine beliebte Gemeinde, etwa 10 Minuten von der Mall of the Emirates und der Sheikh Zayed Road sowie der Sheikh Mohammed Bin Zayed Road entfernt, Das macht es bequem, zwei Hauptautobahnen mit guter Verkehrskreuzung zu haben. Arjan ist von den Gemeinden Barsha South, Dubai Hills, Arabian Ranches und Motor City umgeben.