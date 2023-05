Wohnanlage Pervoklassnaya kvartira v shikarnom komplekse

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

von € 110,519

76 m² 1 Wohnung

Kapitulation vor: 2023

Unterstützung bei der Erlangung des Aufenthaltsstatus. Kostenlose Auswahl an Immobilien. Rechtliche Unterstützung als Geschenk!



Wohnung mit 1 Schlafzimmer auf LCD, das die Einzigartigkeit der Natur mit dem städtischen Leben verbindet.



Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Tolle Idee! Wir helfen Ihnen bei der Umsiedlung und Registrierung des Wohnsitzes!



Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung:



- Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern;

- Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens;

- Zinsfreie Rate für 7 Jahre;

- Kostenlose rechtliche Unterstützung;

- Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion;

- Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln;

- Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen;

- Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln.



Die Azizi Park Avenue in Meydan ist ein fünfstöckiger Komplex im Bau in der Gegend von Mohammed Bin Rashid City in Dubai. Dies ist eine Kombination aus Natur und Stadtleben. Es ist ein exklusives Wohngebäude im Zentrum von Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. In diesem niedrigen Wohnkomplex befinden sich eine beeindruckende Kombination aus Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern sowie luxuriösen Annehmlichkeiten.



Alle Apartments verfügen über Wohnzimmer, Einbauschränke und Balkone. An jedes Schlafzimmer grenzt ein Badezimmer.



INFRASTRUKTURPLÜSSE:



- Terrasse, Ruhebereiche

- Fitnessraum

- Pool, Sauna, Spa - Lounge

- Tennisplatz

- Spielplatz

- Gepflegtes grünes Territorium und Spielplatz



SPIELE DES ORTES DES STATUS:



- Beliebte Einkaufszentren

- Schulen und Kindergärten

- Golfplatz

- Feld für das Freitag Cricket Ground IPL;

- Der iPod von Meydan.

- Hartland Greens Park;

- Reservat Ras Al Khor Wildlife Sanctuary;

- Jumeirah Beach.



Die Bewohner der Park Avenue erreichen den Flughafen Dubai mit dem Auto in 20 Minuten. Der internationale Flughafen Al Maktoum benötigt etwa 40 Minuten.



Die Park Avenue liegt eine 5 bis 20-minütige Fahrt von der Park Avenue entfernt:



1. Meydan Bridge – eine einzigartige wellenförmige Brücke mit hellem Hintergrundlicht und malerischem Blick auf Dubai.

2. Burj Al Arab – ein einzigartiges Hotel in seiner Form, das einem Segel ähnelt.

3. Dubai Creek Tower – eine der höchsten Aussichtsplattformen des Emirats.



Erzählen wir Ihnen alle Feinheiten des Erwerbs von Immobilien in den VAE. Wir werden uns kostenlos über die Einrichtungen in Dubai beraten!



Schreiben oder anrufen, alle Ihre Fragen beantworten!