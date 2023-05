Wohnung im Neubau 1BR | Fashionz | Payment Plan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Möchten Sie eine Wohnung in Dubai kaufen? Sie wissen, wie Sie profitabel investieren können!



Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung:



- Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern;

- Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens;

- Zinsfreie Rate für 7 Jahre;

- Kostenlose rechtliche Unterstützung;

- Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion;

- Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln;

- Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen;

Der Elite-Wohnkomplex MAG 5 Boulevard befindet sich im Süden von Dubai, umgeben von grünen, üppigen Parks. Besteht aus Apartments der neuen Generation, die sich ideal für einen komfortablen Lebensstil eignen.



Verfügbare Studios, Apartments mit einem, zwei und drei Schlafzimmern, die ein sehr elegantes und stilvolles Design haben und mit allen Annehmlichkeiten ausgestattet sind. Sowie:



-Lauf- und Radwege;

-Spielplätze für Kinder;

-öffentlicher und Einzelhandelsraum;

Pools und eine Sauna;

-modernes Fitnessstudio.

-Restaurants und Cafés;

-Balkon und Parkplätze für jede Wohnung;

-Elegant dekoriertes Landschaftsdesign.



EIGENSCHAFTEN DES STANDORTES:



Palma Jumeirah — 29 min.

Internationaler Flughafen Al-Maktum — 20 min.;

Dubai Center – 30 min.;

Botanische Gärten und Bio-Bauernhöfe;

Restaurants, Cafés und Einkaufszentren.



INVESTITIONSPLÜSSE:



▪ Kapitalrendite von 6%

▪ Aufenthaltsvisum für einen Zeitraum von 3 bis 10 Jahren mit dem Recht auf Verlängerung

▪ Zinsfreie Rate

▪ Kommission 0%

▪ Hohe Mieternachfrage

Wir garantieren die volle rechtliche Unterstützung für die Transaktion. Wir werden einen sicheren Deal mit dem Entwickler sicherstellen. Wir bieten nur profitable und zuverlässige Immobilien.



Rufen Sie an oder schreiben Sie, beantworten Sie alle Fragen zum Kauf von Wohnungen!