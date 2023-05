Wohnung im Neubau Studio | Fashionz | JVT

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Das DAMAC Hills 2 Hotel – an Edge by Rotana verwaltete Hotel – ist ein modernes und elegantes Drei-Sterne-Hotel in Dubais lebhafter DAMAC Hills 2-Gemeinde. Gäste des DAMAC Hills 2 Hotel Edge by Rotana können Komfort und Komfort in der Nähe von erstklassigen Attraktionen wie dem Malibu Beach Wave Pool, Sportplätzen, Freiluftkino, Paintball-Arcade erwarten, Schmetterlingsgarten und mehr.

Wählen Sie aus 295 stilvollen und gut gestalteten Zimmern und Suiten mit modernster Technologie im Zimmer, Balkonen und Schreibtisch. Genießen Sie den Komfort eines ganztägigen Restaurants und einer Bar, eines voll ausgestatteten Fitnessraums und zweier temperaturgesteuerter Außenpools. Das DAMAC Hills 2 Hotel bietet vier Tagungsräume mit flexiblen Einrichtungen für wichtige Geschäftsreisen.

Rotana ist eines der führenden Hotelmanagementunternehmen der Region mit einem Portfolio von über 100 Immobilien. Jede der vier Produktmarken bietet erweiterte Features, gut ausgestattete Zimmer und elegantes Design, das kunstvoll kombiniert wird, um komfortable, intelligente Gästeerlebnisse zu bieten.

Ob es sich um Geschäft oder Vergnügen handelt, berücksichtigen Sie alle Ihre Bedürfnisse.

Die Gemeinschaft

DAMAC Hills 2 ist eine Master-Community, die ein einzigartiges Wohnerlebnis – kuratiert, das von Wasser, Sport und Spaß für alle Altersgruppen inspiriert ist. DAMAC Hills 2, früher bekannt als AKOYA, bietet Cluster von nachdenklich gestalteten Apartments, Stadthäusern und Villen, die von Sportplätzen, Paintball-Arcade, Freiluftkino und unter anderem verschiedenen Attraktionen umgeben sind, der neue Wellenpool - Malibu Beach.

Das DAMAC Hills 2 ist völlig eigenständig und wächst ständig. Es ist ruhig und aktiv, abseits des Trubels der Stadt und bietet dennoch einfachen Zugang zu seinen Geschäfts- und Freizeitzentren. Neben den neuen und aufregenden Funktionen beherbergt die Community ein Einkaufszentrum mit einem Supermarkt, einer Gesundheitsklinik, einem Fitnessstudio im Freien, Imbisswagen und vielem mehr.