Wohnanlage Progressivnyy kompleks v roskoshnom rayone

Mangrovenresidenzen — ein neues fortschrittliches Projekt, das die besten Merkmale der Strategie für nachhaltige Entwicklung verkörpert, die in « der Stadt der Zukunft » verabschiedet wurde. Ein komfortabler Unterbringungskomplex wird seinen rechtmäßigen Platz in der Luxusimmobilienkollektion Expo City Dubai einnehmen. Die Mangrovenresidenzen umfassen drei Türme mit Apartments, separate Stadthäuser und öffentliche Räume für Unterhaltung und Outdoor-Aktivitäten.



Alle Residenzen werden durch geräumige Balkone, Wäscherei und ausgestattete Küche ergänzt. Die Schlafzimmer haben Umkleidekabinen oder Einbauschränke. Für maximalen Komfort der Bewohner bieten eine Reihe von Layouts eine Zone für den Schrank und einen Raum mit einem separaten Badezimmer für die Bediensteten. Stadthausbesitzer können einen privaten Garten genießen, und für die Bewohner der Apartments in jedem Turm steht eine eigene Rezeption und ein Concierge-Service zur Verfügung. Von den Fenstern der Residenzen und von den riesigen, geräumigen Balkonen aus haben Sie einen malerischen Blick auf die Expo City Dubai.



Infrastruktur:

Zukünftigen Bewohnern der Mangrove Residences wird eine Vielzahl von Unterhaltungs- und Annehmlichkeiten zur Verfügung stehen: Fitnessraum, Laufbänder, Wellnesscenter, verschiedene Arten von Pools, darunter ein spezieller Schulungsraum, eine Bar und eine Terrasse mit Ständen, kaskadierender Wasserfall, Clubhaus, Kinderspielplatz, multifunktionale Lounge und viele andere.



Das Projekt bietet alle Voraussetzungen für einen erholsamen Urlaub und zu Fuß: Gärten auf dem Podium, Himmelterrassen, grüne Rasenflächen. Auf der Expo City Dubai können die Bewohner des Komplexes Geschäfte, Restaurants, Konzerte, Ausstellungen und andere Veranstaltungen besuchen. In der gesamten High-Tech-Ministadt wird der Zugang zum neuen globalen 5G-Mobilfunkstandard gewährt.



Ort:

10-20 Minuten

Dubai Investment Park, Ibn Battuta Mall, Internationaler Flughafen Al-Maktum ( DWC )



25-35 Minuten

Dubai Marina, Innenstadt von Dubai, Business Bay



Das Mangrove Residences-Projekt befindet sich in günstiger Lage neben der U-Bahn-Station und nimmt die Sheikh Mohammed bin Zayed Road, die Sheikh Zayed Road, die Emirates Road und die Autobahn Al Khail Road. Die beliebte Ibn Battuta Mall liegt weniger als eine Viertelstunde vom Komplex entfernt. Sie können die Strände und Promenaden von Dubai Marina und Palm Jumeirah besuchen, indem Sie etwa 25 Minuten auf der Reise verbringen.



Die Business- oder Unterhaltungsstraßen in der Innenstadt von Dubai dauern etwa eine halbe Stunde. Der Dubai International Airport ( DXB ) ist mit dem Auto in weniger als 40 Minuten erreichbar. Der internationale Flughafen Al-Maktum ( DWC ) ist nur eine Viertelstunde vom Mangrove Residences-Projekt entfernt.





