Wohnanlage New residence Petalz with a swimming pool and sports grounds, International City, Dubai, UAE

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Wir bieten geräumige Villen im venezianischen Stil mit malerischem Blick auf die Lagunen.

Die Residenz im italienischen Stil ist einer von acht Teilen des großen Komplexes. Hier finden Sie Cafés und Restaurants, einen Strand und eine Lagune, Grünflächen und Loungebereiche, ein Freiluftkino, Kinderspielplätze, Radwege, Schwimmbäder, ein Fitnesscenter, ein Wellnessbereich.

Fertigstellung - 4. Quartal 2025.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Die Unterkunft befindet sich in einer prestigeträchtigen und umweltfreundlichen Gegend, in Strandnähe, in einer Schule, in Einkaufszentren und auf einem Golfplatz.