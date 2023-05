Wohnanlage Dizaynerskie apartamenty v elitnom rayone Duba

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Apartment im Hollywood-Stil im Business Center von Dubai!



Kostenlose Auswahl an Immobilien. Objekte der besten Entwickler. Volle rechtliche Unterstützung der Transaktion.



Wir stellen Ihnen Folgendes zur Verfügung:



- Eine Auswahl der besten Apartments von zuverlässigen Entwicklern;

- Gewährleistung des jährlichen Kapitaleinkommens;

- Zinsfreie Rate für 7 Jahre;

- Kostenlose rechtliche Unterstützung;

- Garantierte Übertragungssicherheit bei einer Transaktion;

- Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln;

- Wir werden das Objekt persönlich in Dubai oder online zeigen;

- Unterstützung bei der Überweisung von Zahlungsmitteln.



DAMAC Paramount Towers ist ein gemeinsames Entwicklungsprojekt für Damac und Paramount Hotels & Resorts. Die DAMAC Paramount Towers bestehen aus vier Gebäuden im Hollywood-Stil, die etwa 270 Meter hoch sind. Die Gebäude sind durch einen mehrstöckigen Raum miteinander verbunden, in dem sich verschiedene Bars, Cafés und Restaurants befinden, sowie durch andere Unterhaltungsmöglichkeiten für die Bewohner des Komplexes. Der Komplex befindet sich im Geschäftszentrum von Dubai.



Vorteile und Annehmlichkeiten in den DAMAC Paramount Towers:



- kostenlose Park- und Parkservice;

- Hochgeschwindigkeitsaufzüge;

- ausgestattetes Fitnessstudio;

- einen Raum für Besprechungen und Veranstaltungen;

- Pool, Whirlpool und Whirlpool;

- Kinderzimmer;

- Concierge-Service rund um die Uhr.



STANDORT:

Der Komplex befindet sich in der Business Bay. Die günstige Lage E erleichtert das Umziehen der Stadt in benachbarte Gebiete. Die Bushaltestelle Business Bay sowie das Finanzzentrum und die U-Bahnhöfe Business Bay sind zu Fuß erreichbar.



In der Nähe der DAMAC Paramount Towers finden Sie viele Cafés, Restaurants, Boutiquen und Supermärkte. In unmittelbarer Nähe befinden sich berühmte Touristenattraktionen: die Dubai Opera Concert Hall, das beliebte Einkaufs- und Unterhaltungszentrum The Dubai Mall und der höchste Turm der Welt des Burj Khalifa.



INVESTITIONSDATENSCHUTZ:



Erwerb von Wohnungen in DAMAC Paramount Towers zur Vermietung von — rentablen Investitionen. Die Lage im Stadtzentrum und die entwickelte Infrastruktur ziehen Investoren an, die Immobilien in der Region kaufen möchten.



Mit Vergnügen werden wir alle Ihre Fragen beantworten, anrufen oder schreiben!