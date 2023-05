Wohngebiet Elitnyy kompleks v vostrebovannom rayone Dubaya

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: 2023

Marriott Executive Towers – ist ein neuer Wohnkomplex mit einer der berühmten Hotelmarken von Marriott. Das Projekt zeichnet sich durch hohe Investitionsattraktivität und einwandfreien Service für die Bewohner aus.



3 Türme mit einer strengen, aber erkennbaren Architektur befinden sich im Epizentrum Barsha South – in einem sich schnell entwickelnden Vorort. Die Einrichtungen sind durch ein elegantes Podium miteinander verbunden, das durch ein gemeinsames architektonisches Konzept ergänzt wird.



Der Wohnkomplex umfasst die beliebtesten Arten von Immobilien: geräumige Apartments mit 1-3 Schlafzimmern sowie luxuriöse Penthäuser mit 1-2 Schlafzimmern. Voll möblierte Apartments entlasten die Kunden von der Notwendigkeit, Residenzen einzurichten, und die einzigartige Dekoration von Marriott im modernen Stil schafft einen idealen Wohnraum. Mit der Panoramaverglasung jeder Residenz können Sie die beste Aussicht auf den Burj Khalifa, den Burj Al Arab und den Damm Dubai Marina bewundern.



Erstklassiger Service – ist einer der Hauptvorteile der Weltmarke Marriott, und der Executive Towers-Komplex ist keine Ausnahme. Die durchdachte interne Infrastruktur erfüllt alle Bedürfnisse der Mieter und bietet eine große Auswahl an Annehmlichkeiten:



- Luxuriöse Hotellobby;

- Fitnessstudio;

- Club Lounge;

- SPA-Zentrum mit verschiedenen Arten von Dienstleistungen;

- Konferenzraum;

- Pool;

- Das Gewächshaus;

- Parken für 500 Autos;

- Restaurants.



Ort:

Die einzigartige Lage des Wohnkomplexes ermöglicht es, die Ruhe des Vorstadtlebens zu genießen. In unmittelbarer Nähe befindet sich die Umm Suqeim Road, dank derer die Bewohner der Residenzen schnell die zentralen Regionen von Dubai und seine Sehenswürdigkeiten erreichen können.



Wenn Sie an dem Angebot interessiert sind und die Gestaltung der Apartments sehen möchten, schreiben Sie oder rufen Sie uns an! Wir werden uns ausführlich über das Objekt beraten!