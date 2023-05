Wohnanlage Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

DYNAMISCHER DUBAI

Dubai, eines der sieben Emirate der VAE, ist in weniger als einem halben Jahrhundert zu einer kosmopolitischen Stadt geworden, Damit ist es eines der wichtigsten Handels- und Kulturzentren im Golf und einer der aufregendsten Orte der Welt. Es ist die Heimat des Hafens von Jebel Ali, dem weltweit größten Hafen, der zum Hafen gemacht wurde, und des größten Hafens der Region: Dubai International Airport, einer der verkehrsreichsten Flughäfen der Welt und Emirates, eine der größten Fluggesellschaften der Welt.

Berühmt für seine architektonischen Superlative, einschließlich des weltweit ersten 7 - Star Hotels mit dem Burj Al Arab, dem 8. Weltwunder mit der Palm Jumeirah, Die längste U-Bahn der Welt mit der Dubai Metro, dem weltweit größten Einkaufszentrum mit der Dubai Mall und dem höchsten Gebäude der Welt mit dem Burj Khalifa, Dubai setzt seinen Kurs beispielloser Erfolge fort, nachdem es das internationale Angebot für die Ausrichtung der Weltausstellung im Jahr 2020 gewonnen hat.

NICHT ENTFERNTE LAGE

Die lebhafte Dubai Marina ist einer der gefragtesten - nach Bezirken in Dubai. Die Lage des Marina Gate in dieser lebendigen Gemeinde ist beneidenswert. Freizeitaktivitäten und Annehmlichkeiten am Tor zum weltweit größten Mann - Marina gelegen, hat die Entwicklung direkten Zugang zum Marina Walk –, dem etabliertesten Teil des Marina-Distrikts. Sie können gemächlich nachts spazieren gehen oder morgens über den gesamten Umfang des Wasserrands joggen. Sie können Ihren Lieblingskaffee trinken oder ein Fahrrad mieten. Wenn Sie es satt haben, an Land zu sein, können Sie mit einem All-TAG1-Tagesticket auf ein Wassertaxi ein- und aussteigen und eine Bootsfahrt um die Weltinseln genießen, Burj Al Arab oder die Skyline der Marina. Alternativ können Sie auch eine Yacht mieten und den Tag mit Angeln verbringen. Einzelhandel und Restaurants Feinschmecker können Restaurants besuchen, die jede Art von Küche servieren, und Shopaholics können die Marktstände und Geschäfte genießen, die den gesamten Marina-Spaziergang abdecken. Fünf-Sterne-Hotels wie das Grosvenor House, Marriott und Westin sind nur wenige Gehminuten von den Marina Gate Residences entfernt. Zugänglichkeit Das Anwesen befindet sich in der Nähe der Brücke, die die Insel mit dem Festland auf der Nordseite verbindet. Es bietet den Bewohnern einfachen Zugang und Parkplätze. Öffentliche Verkehrsmittel Optionen Öffentliche Verkehrsmittel innerhalb der Marina sind Weltklasse. Neben den sehr leicht verfügbaren Taxis und Limousinen sind Sie am Marina Gate weniger als 5 Minuten zu Fuß von der Straßenbahnhaltestelle entfernt. Die Straßenbahn ist Ihr ideales Transportmittel, wenn Sie die belebte JBR-Promenade und ihre unzähligen Attraktionen genießen möchten. Die Entwicklung befindet sich auch ganz in der Nähe der U-Bahnstation Marina. Die U-Bahn ist der schnellste Weg, um zu Ihren Lieblingsmalls oder anderen weit entfernten Zielen in der Stadt zu gelangen.

EINFÜHRUNG DER WOHNUNGEN

IM MARINA GATE Die Residenzen am Marina Gate markieren den nördlichen Eingang zur hoch aufragenden Gemeinde Dubai Marina und sind ein Triumvirat von Wohntürmen am ursprünglichen Tor zum Dubai Marina. Marina Gate wurde mit viel Liebe zum Detail konzipiert. In Übereinstimmung mit den Bedürfnissen der Bewohner integriert das Gebäude alle seine Funktionen in eine Folge einladender Räume, die einen ordnungsgemäßen Übergang von öffentlichen zu privaten Bereichen ermöglichen, von aktiven bis leisen Anwendungen und von nützlichen Funktionen bis zu Präsentationsbereichen. Auf den malerischen Podestplätzen befinden sich eine Kolonnade, Villen und Sportvereine sowie von Bäumen - gesäumte Gemeinschaftsräume und Infinity-Pools, um die moderne Fassade zu vervollständigen.

BREATHTAKING VIEWS

Die Residenzen am Marina Gate bieten atemberaubende, ununterbrochene Ausblicke am Wasser und beleben die architektonische Landschaft, indem sie die Skyline von Dubai Marina spektakulär ergänzen.

DIE WOHNUNGEN Jede Wohnung in The Residences at Marina Gate wurde von innen nach außen entworfen und soll den Innenraum mit hohen Decken und rechten Winkeln maximieren und das Schlagen perfekt ausgleichen, moderne vertikale Linien mit inspirierter Innenausstattung. Die geräumigen Balkone und raumhohen Fenster - bis - bieten einen atemberaubenden Blick darauf, ob Sie sich auf den fernen Horizont konzentrieren, die Skyline der Stadt oder das ruhige Wasser der Marina, wo wunderschöne weiße Yachten entlang der Stege festgemacht sind.

EINZELHANDEL BEI MARINA GATE

Die Einzelhandelskolonnade wurde entwickelt, um eine lebendige und aktive Verbindung mit dem Rest der Gemeinde herzustellen, ohne die Privatsphäre und Abgeschiedenheit der Bewohner zu beeinträchtigen. Verbundene Gehwege zu über 50 Einzelhandelsgeschäften bieten eine breite Palette an Annehmlichkeiten und Freizeiteinrichtungen, darunter ein Supermarkt, ein Fitnessstudio, Salons und Sportanlagen am Boden und im Zwischengeschoss.

AUSSTATTUNG MARINA GATE I

Atemberaubender Infinity-Pool mit Temperaturregelung

Kinderbeckenbereich ¡Spektakuläres zweistöckiges Gymnasium mit Blick auf die Marina

Meisterschaftsstufe, beleuchtete Squash- und Paddeltennisplätze

8 Hochgeschwindigkeitsaufzüge - mit einem speziellen Servicelift

Direktzugriffsladerampe für Ärger - Freier Umzug in

Spezielle Sicherheit mit integrierter CCTV-Abdeckung

24 Stunden Concierge-Dienste

Sicheres Parken

Reichlich geehrter Parkplatz

AUSSTATTUNG MARINA GATE II

Loungepool mit Temperaturregelung

Poolbereich für Kinder

Spektakuläres zweistöckiges Gymnasium mit Dampf- und Saunaeinrichtungen

Vollständiger Basketballplatz - Größe

9 Hochgeschwindigkeitsaufzüge - mit einem speziellen Servicelift

Direktzugriffsladerampe für Ärger - Freier Umzug in

Spezielle Sicherheit mit integrierter CCTV-Abdeckung

24 Stunden Concierge-Dienste

Sicheres Parken

Umfassendes Besucherparken.

