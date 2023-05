Wohnung im Neubau Ready Apartments | Investment Buy

Virdis erhebt sich aus dem Herzen von DAMAC Hills 2 und bietet von allen Seiten einen spektakulären Blick auf die Gemeinde und die Stadt. Mit markanten Außenbereichen, beeindruckendem Interieur und unvergleichlichen Annehmlichkeiten ist es die Adresse und die Investition, auf die Sie gewartet haben.

Früher als AKOYA bekannt, ist DAMAC Hills 2 eine Master-Community, die ein einzigartiges Wohnerlebnis – kuratiert, das von Wasser, Sport und Spaß für alle Altersgruppen inspiriert ist. In DAMAC Hills 2, Gruppen von nachdenklich gestalteten Apartments, Stadthäusern und Villen sind von einer völlig neuen Reihe von Erlebnissen, Attraktionen und Annehmlichkeiten umgeben. Auch DAMAC-Lagunen bieten viele Einrichtungen für Kinder wie Rutschen, Piratenschiffe und Trampoline.

DAMAC Hills 2 liegt nur eine kurze Autofahrt vom Stadtzentrum entfernt und fühlt sich dennoch wie eine Welt entfernt an. Die strategische Lage ermöglicht den einfachen Zugang zu vier großen Autobahnen und anderen Netzwerken, die die Stadt leicht erreichen. Um zu DAMAC Hills 2 zu gelangen, folgen Sie der Umm Suqeim Road bis zur Al Qudra Road und befinden sich innerhalb von 25 Minuten vor den Toren von DAMAC Hills 2.



Möblierte Wohnung

Waschmaschine

Gas

Ofen

Kühlschrank



Gemeinschaftsausstattung

Wasserspielplatz

Malibu Strand

Reitanlagen der Reitstadt,

Sportanlagen

Tanzstudio

Streichelfarm



DAMAC Properties ist seit 2002 führend auf dem Luxusimmobilienmarkt im Nahen Osten und bietet preisgekrönte Wohn-, Gewerbe- und Freizeitimmobilien in der gesamten Region, einschließlich der VAE, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien, Libanon und Oman sowie das Vereinigte Königreich.



Seitdem hat das Unternehmen fast 32.000 Haushalte mit einem Entwicklungsportfolio von mehr als 34.000 in verschiedenen Phasen der Planung und des Fortschritts geliefert.* Zusammenschluss mit einigen der weltweit bedeutendsten Mode- und Lifestyle-Marken, DAMAC hat in Zusammenarbeit mit einem von The Trump Organization verwalteten Golfplatz und Luxusimmobilien in Zusammenarbeit mit Versace, Fendi Casa, neue und aufregende Wohnkonzepte auf den Markt gebracht, Nur Cavalli, Paramount Hotels & Resorts, Rotana und Radisson Hotel Group. Mit einer konsequenten Vision und einer starken Dynamik baut DAMAC Properties die nächste Generation von Luxusleben im Nahen Osten auf.