Wohnung im Neubau 2BR | Beach Oasis | Prime Location

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Das Projekt ist ein 30-stöckiges Hochhaus mit Elite-Apartments mit 1 bis 2 Schlafzimmern. Die Apartments im 17. bis 26. Stock bieten einen spektakulären Blick auf die Business Bay und den Dubai Canal.

Neben den Wohneinheiten bietet das Projekt verschiedene Annehmlichkeiten für die Bewohner: temperaturgesteuerte Schwimmbäder für Kinder und Erwachsene, zwei hochmoderne Innen- und Außen Fitnessstudios, ein Yoga-Studio, Dampfbäder und Sauna usw.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Der Komplex befindet sich in Business Bay, in der Nähe des Dubai-Kanals und der prestigeträchtigen Innenstadt. In der Nähe befinden sich Schulen, Krankenhäuser, Restaurants und Cafés, Boutiquen und Geschäfte im größten Einkaufszentrum der Welt.

Der nächstgelegene Flughafen ist der Dubai International Airport. Es ist ungefähr 21 Minuten über die Al Khail Road entfernt.