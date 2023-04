Wohnung im Neubau 3BR | La Voile | Prime Location

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Technische Daten

Typ - Wohnung

Größe - 1.159 sqft

Anzahl der Schlafzimmer - 2 Bett

Anzahl der Badezimmer - 2 Bäder

25min von der Innenstadt

30 Minuten vom Flughafen entfernt

Unmöbliert

Leer

Referenznummer. COIN-LELU-25

Eigenschaften

Unmöbliert

Eingebaute Kleiderschränke

Zentrale A / C.

Concierge

Überdachter Parkplatz

Reinigungsservice

Haustiere erlaubt

Sicherheit

Geteiltes Fitnessstudio

Geteilter Pool

Geteiltes Spa

Ansicht des Wahrzeichens

begehbarer Schrank

Über Bereich

Willkommen im Dubai Gate 1 Tower im Cluster Q der Jumeirah Lake Towers. Diese Wohnung mit zwei Schlafzimmern ist preislich für einen schnellen Verkauf. Diese Wohnung ist eine ideale als Finanzinvestition gehaltene Immobilie, da die Lage die langfristige oder kurzfristige Vermietung erleichtert.

Die Wohnung ist 1158,52 m² groß und profitiert von Shk Zayed Straßenblick. Das Anwesen besteht kurz aus: Eingang, Wohn- / Balkon, Küche, Hauswirtschaftsraum, Hauptschlafzimmer mit Einbauschränken und – eigenem Bad. Das Dubai Gate One befindet sich in einer großartigen Lage in der Nähe von U-Bahn, Geschäften, Restaurants und allgemeinen Annehmlichkeiten. Die Immobilie wird derzeit vermietet, sodass die Idee zu Investitionszwecken oder zur Endnutzung dient.