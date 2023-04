Villa 3 Bedrooms Villa in World Class Community

In den Camelia Villas finden Sie ein Zuhause in einer Gemeinde mit einem einzigartigen Charme - eine Sammlung von Stadthäusern, die von Sporteinrichtungen, Wasserattraktionen und anderen außergewöhnlichen Erlebnissen umgeben sind. Dies ist ein gut gelebtes Leben.



Bei Camelia sind keine zwei Tage gleich. Schritte von Ihrer Haustür entfernt sind die fröhliche Stimmung am Malibu Beach und andere Erfahrungen. Fahren Sie mit den Wellen, fangen Sie ein übermütiges Fußballspiel oder kuscheln Sie jeden Tag ein Kaninchen auf seine eigene einzigartige Weise.

Die Gemeinschaft

DAMAC Hills 2 ist eine Master-Community, die ein einzigartiges Wohnerlebnis – kuratiert, das von Wasser, Sport und Spaß für alle Altersgruppen inspiriert ist. DAMAC Hills 2, früher bekannt als AKOYA, bietet Cluster von nachdenklich gestalteten Apartments, Stadthäusern und Villen, die von Sportplätzen, Paintball-Arcade, Freiluftkino und unter anderem verschiedenen Attraktionen umgeben sind, der neue Wellenpool - Malibu Beach.

Das DAMAC Hills 2 ist völlig eigenständig und wächst ständig. Es ist ruhig und aktiv, abseits des Trubels der Stadt und bietet dennoch einfachen Zugang zu seinen Geschäfts- und Freizeitzentren. Neben den neuen und aufregenden Funktionen beherbergt die Community ein Einkaufszentrum mit einem Supermarkt, einer Gesundheitsklinik, einem Fitnessstudio im Freien, Imbisswagen und vielem mehr.