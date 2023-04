Villa 3BR | Jouri Hills | Townhouse

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Technische Daten

Typ - Villa am Strand

Größe - 4.543 sq ft

Anzahl der Schlafzimmer - 4

Anzahl der Badezimmer - 4

16 min von der Innenstadt entfernt

13 min vom Flughafen entfernt

Unmöbliert

Leer

Eigenschaften

Premium Finishing verbessert

Zimmermädchen

Grillplatz

Rasen oder Garten

Riesiger Parkplatz

Strandzugang

Schwimmbad

Voller Panoramablick

Privater Garten

Über Bereich

Canal Cove Villas ist ein Luxusprojekt des Entwicklers Nakheel Properties, der sich am Meer von der geschäftigen Stadt entfernt befindet, aber nahe genug an der Hauptinfrastruktur der Stadt liegt. Es ist ein Komplex von Villen und Stadthäusern in Palm Jumeirah.