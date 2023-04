Wohnung im Neubau 1BR | Golf Gate | Damac Hills

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Kapitulation vor: 2023

Das geräumige, voll möblierte WESTWOOD Residence Studio mit einer Fläche von 59 m² bietet eine gastfreundliche Lobby des Haupteingangs und einen fantastischen Pool, ein Kinderbecken und ein hochmodernes Fitnessstudio sowie Parkplätze für Anwohner und Gäste. Das Hotel liegt 4 Minuten zu Fuß von der U-Bahn entfernt. 15 Minuten von Marina entfernt. Mit einer U-Bahnlinie erreichen Sie überall. Der beste Ort zum Verweilen oder Investieren.

Zahlungstermine:

Erstzahlung: 65342,50 USD an den Eigentümer

05. Juni 2023 - 5% - 7329 USD an den Entwickler

05. September 2023 - 5% - 7329 USD an den Entwickler

nach Fertigstellung - 15% - 21986 USD an den Entwickler

nach Fertigstellung - 45% - 65959 USD an den Entwickler



zusätzliche Zahlungen: DLD - 4%

Kommission - 2%

Service - 548 USD