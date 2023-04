Wohnung im Neubau 3BR | Lamaa | Payment Plan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Technische Daten

Typ - Studio-Apartment

Größe - 373 sqft

Anzahl der Schlafzimmer - Studio

Anzahl der Badezimmer - 1 Bad

20 Minuten von der Innenstadt entfernt

15 min vom Flughafen entfernt

Unmöbliert

Vermietet

Referenznummer. COIN-IDSO-73

Eigenschaften

Kein Balkon

1 Parkplatz

Direkt hinter Souq Extra

Über Bereich

Dubai Silicon Oasis ist “ eine Stadt innerhalb einer Stadt ” und wenn es sich um eine integrierte Gemeinde in Dubai handelt, wissen Sie, dass sie alles haben wird, was Sie brauchen. Der Umzug nach Silicon Oasis hat seine Vorteile. Es bietet einen ausgewogenen Lebensstil mit speziellen Gewerbeflächen und einer Vielzahl von Wohnimmobilien zur Auswahl. Das nahtlose Netz von Straßen und definierten Untergemeinden macht es zu einem komfortablen und gut vernetzten Viertel von Dubai. Die Gemeinde in Silicon Oasis Dubai erstreckt sich über drei Hauptteile: einen innovativen Technologiepark, Untergemeinschaften von Villen im Technologiepark, und Wohntürme über die Gegend mit einer Auswahl an luxuriösen Apartments.