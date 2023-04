Wohnung im Neubau 4BR | Jomana | Prime Location

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Das Hotel und die Wohnanlage im Herzen der prestigeträchtigen Gegend von Dubai. Es ist ein Projekt von drei Türmen mit Apartments und einem vierten Turm, in dem sich das Hotel im Hollywood-Stil des Paramount Hotels Resorts befindet.

Das mehrstöckige Gebiet, das die vier 270-Meter-Türme verbindet, bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie eine Sonnenterrasse, eine Reihe von Restaurants, Bars und Lounges sowie ein Dine-in-Kino, Wellnesscenter und ein Kinderstudio-Club.

Jede Suite verfügt über ein Wohnzimmer mit geräumigen Arbeitsbereichen, Sesseln im Lounge-Stil und digitalen High-End-Geräten.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Das Hotel liegt in der belebten Gegend von Burj mit Sehenswürdigkeiten. In der Nähe von Luxusgeschäften, dem Dubai International Financial Center, Bildungseinrichtungen, medizinischen Einrichtungen, Museen, Kunstgalerien und dem Dubai International Airport.