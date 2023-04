Wohnung im Neubau Studio | Elano | Arjan

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Die Residenz wird ein Kino, eine Bibliothek, Tennis- und Volleyballplätze, ein Spielzentrum, Loungebereiche, ein Geschäft und ein Restaurant, einen Yoga-Club, einen Golfsimulator, ein Fitnessstudio, ein Spa-Zentrum.

Der Entwickler des Projekts ist Aqua Properties. Ein Unternehmen mit einer reichen Geschichte, einem ausgezeichneten Ruf und vielen Auszeichnungen. Im Jahr 2018 erreichte das Unternehmen das Forbes-Rating "Top Real Estate Companies".

Fertigstellung - 2025.

Zahlungsplan:

10% - Anzahlung

10% - 6 Monate nach Anzahlung

10% - 12 Monate nach Anzahlung

10% - nach Inbetriebnahme

Vorteile

Erwartete Mieteinnahmen - 9%.

Möglichkeit, Wohnungen in einem im Bau befindlichen Wohnprojekt in einem vielversprechenden Gebiet von Dubai mit einem Rabatt zu kaufen, wenn Sie den gesamten Preis der Immobilie in einer Transaktion zahlen.

Wohnungen können nach Abschluss des Baus gewinnbringend weiterverkauft oder vermietet werden.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Motor City ist ein grünes Wohngebiet, das vier seiner "Formel 4" -Kurse und Motorsportgleise bekannt ist, die jährlich mehr als 300.000 Carfans aus aller Welt und eine gut ausgebaute Infrastruktur anziehen. Die First Avenue Mall verfügt über Geschäfte, Spielplätze und familienfreundliche Freizeitplätze.

In der Nähe finden Sie Supermärkte, Schulen, Restaurants, Starbucks, Wendy's, KFC, Einkaufszentren und ein medizinisches Zentrum.

Autobahnanschluss - 4 Autominuten.