Wohnung im Neubau 1BR | Design Quarter | D3

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate

Schwimmende Villen sind die Innovation, die durch eine Kombination aus Technik und Fantasie erreicht wird. Sie sind der Inbegriff von zeitlosem Design und Handwerkskunst.

Alle Villen haben 3 Etagen, darunter eine beeindruckende Unterwasserfläche. Die obere offene Etage verfügt über einen Wohnbereich mit Essbereich und Whirlpool. Auch für die Eigentümer gibt es Zimmerservice, Zugang zum Pool und Strand auf der Insel.

Mit den Pfeilern verbunden.

Zahlungsplan: 25% Anzahlung / 75%, wie nach dem Deal vereinbart.

Lage und nahe gelegene Infrastruktur

Dubai ist das wichtigste wirtschaftliche und finanzielle Zentrum des Landes. Lokale Immobilien richten sich hauptsächlich an das Hauptgrundstück mit Villen und Wolkenkratzern. Beliebteste Gebiete — Palm Jumeirah, Dubai Marina, Innenstadt von Dubai, Jumeirah Beach Residence, Emirates Hills, Deira, Arabische Ranches. In Dubai gibt es viele Objekte, die als ” das größte “ charakterisiert sind. Hier sind der höchste Wolkenkratzer der Welt — der Burj Khalifa, die beiden höchsten Hotels — der Sieben-Sterne-Burj Al Arab und der Rosenturm. Eine der Hauptattraktionen der Stadt ist das 5-Slope-Indoor-Skigebiet Ski Dubai mit 60 m künstlichem Berg. Die Einkaufszentren Dubai — Dubai Mall, BurJuman, Ibn Battuta Mall, Karama Center, Lamcy Plaza, Mercato Mall und andere — gehören zu den größten der Welt. Die größte künstliche Insel, Palm Jumeirah, wurde in den Gewässern des Persischen Golfs geschaffen.